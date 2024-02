Sonja Klose wird Head of Marketing – WD-40 Company limited

Mit Beginn des neuen Jahres tritt Sonja Klose ihre neue Stelle als Head of Marketing an. Mit einer beeindruckenden beruflichen Laufbahn und umfangreicher Erfahrung im Bereich Marketing wird Frau Klose in ihrer neuen Position eine entscheidende Rolle in der Weiterentwicklung und Stärkung der Marketingabteilung spielen. Sie wird für die Festlegung ganzheitlicher Marketingstrategien im Einklang mit den allgemeinen Unternehmenszielen bis 2030 verantwortlich sein.

Sonja Klose studierte Bachelor of Arts International Business Studies an der Universität in Paderborn und baute anschließend ihre Marketing-Expertise in verschiedenen beruflichen Positionen aus. Parallel zu ihrer beruflichen Tätigkeit erwarb sie 2016 den Abschluss an der FOM Frankfurt am Main als Master of Science Corporate Communication und begann 2018 bei der WD-40 Company Limited als Trade Marketing Executive. In dieser Position verantwortete sie das Produktmanagement, die Printkommunikation, PR-Aktivitäten und übernahm die Organisation von Messen.

Nach ihrer einjährigen Elternzeit kehrt Sonja Klose nun in das Unternehmen zurück und übernimmt die Position des Head of Marketing in der D.A.CH.-Region. „Unsere weltbekannte Marke ist bereits in so vielen Haushalten und Werkstätten vertreten und hat gleichzeitig noch großes Potenzial weitere neue Nutzergruppen zu begeistern. Ich freue mich sehr darauf, dieses Potenzial mit meinem Team zu nutzen und die Marke in den Köpfen unserer Kunden und all denen, die es noch werden, zu verankern.“, kommentierte Sonja Klose ihre Beförderung.

In ihrer neuen Position berichtet Sonja Klose in Zukunft an den Geschäftsführer Daniel Kalisch: „Wir sind äußerst erfreut darüber, dass wir die Position des Head of Marketing intern mit Sonja Klose besetzen konnten, die eine herausragende Qualität in unser Führungsteam einbringt. In den letzten fünf Jahren hat Sonja maßgeblich dazu beigetragen, die Entwicklung der Marketing-Funktion in der D.A.CH.-Region zu gestalten und zu prägen. Wir sind zuversichtlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Team den erfolgreichen Kurs, den wir eingeschlagen haben, fortsetzen wird.“

