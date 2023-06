Steckenbleiben in schwierigem Terrain?

Mit dem Fahrzeug steckenbleiben in schwierigem Terrain? Das war gestern. Jetzt bietet ein neuartiges Bergesystem der Firma Traution Sicherheit. Auch in Schlamm, Schnee oder Sand. Steckenbleiben höchst unwahrscheinlich.

In westlichen Ländern ist es ja oft nur ein teures Ärgernis sich festzufahren. Aber in Ländern mit schlechten Straßen und widrigen Wetterbedingungen kann das steckenbleiben in schwierigem Terrain eine ernsthafte Bedrohung sein. In der Regenzeit verwandeln sich nicht befestigte Straßen in äquatorialen Ländern in Schlammpisten. Und Fahrzeuge, die in arktischen Gegenden im Schnee stecken bleiben, können zur eisigen Todesfalle werden.

Steckenbleiben in schwierigem Terrain – Alpiner Bereich

Auch in Österreich gibt es genügend Situationen, in denen ein sofortiges Weiterkommen nötig ist. Dies gilt ganz besonders für Einsatzfahrzeuge. Wie etwa Feuerwehr, Krankenwagen, Katastrophenhilfe oder die Bergwacht. Im Alpinen Raum ergeben sich oft Situationen, in denen diese Fahrzeuge mit durchdrehenden Rädern den Aufstieg abbrechen müssen. Und gar nicht bis zum Einsatzort vordringen können. Oder komplett in schwierigem Terrain steckenbleiben.

Bei Militärfahrzeugen sind solche Situationen noch kritischer. Die ständige Beibehaltung der Mobilität ist bei ihnen von höchster Wichtigkeit. Da sie ein leichtes Ziel darstellen, wenn sie im Gefecht die Traktion verlieren.

Um solche Situationen zu verhindern, bietet Traution automatische und sofort einsatzfähige hydraulische Bergesysteme an. Die kann man am Unterboden jedes Fahrzeug-Typs nachrüsten. Es besteht aus Greiffüßen, die ausfahren, das Fahrzeug anheben. Und sich dank ihres sehr groben Profils im Boden festkrallen. Dann wird das Fahrzeug im angehobenen Zustand auf horizontalen Schienen nach vorne oder hinten verschoben. Und am Ende wieder abgesenkt. Das reicht meistens aus, die Räder aus ihrer selbst gegrabenen Mulde wieder heraus zu befördern. Die beschriebene Abfolge Anheben-Verschieben-Absenken ist beliebig oft wiederholbar. So lange, bis die Räder wieder ausreichend Grip zum Fahren finden.

Für viele Einsatzbereiche

Natürlich sind die Systeme nicht nur für Einsatzfahrzeuge gedacht. Niemand hat Lust, stundenlang im Schlamm oder Schnee zu schaufeln. Mit unsicherer Erfolgsgarantie. Auch für die Land- und Forstwirtschaft oder Baustellenfahrzeuge sind die Systeme ein wertvoller Zeitgewinn. Und Besitzer von Wohn- und Expeditionsmobilen oder Geländewagen und Quads wissen den Komfort zu schätzen.

Außerdem bietet der Einsatz dieser Berge-Systeme auch die Möglichkeit, über Hindernisse zu klettern. Und dadurch vorher unmöglich zu befahrende Passagen zu bewältigen. Natürlich bietet ein Traution-Bergesystem am Fahrzeug die Möglichkeit, sein Auto stark zu individualisieren. Und sich so deutlich von anderen Autos abzuheben.

pr

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp