Stellantis schließt den Produktionskreislauf

Gebrauchte, verschlissene oder defekte Komponenten, wie zum Beispiel Motoren, Getriebe und Elektrofahrzeugbatterien, werden zuerst sorgfältig zerlegt, anschließend gründlich gereinigt und schließlich gemäß den ursprünglichen OEM-Spezifikationen wieder aufbereitet, und das alles, ohne dass dabei die Qualität der Teile beeinträchtigt wird. Ziel ist es, eine nachhaltige, kostengünstige Alternative anzubieten, die unter dem Label SUSTAINera im Rahmen des Stellantis-Ersatzteilangebots erhältlich ist. Die Anlage soll bis 2025 mehr als 50.000 wiederaufbereitete Teile verwalten. Diese Zahl soll bis 2030 auf 150.000 steigen. Noch gebrauchstüchtige Fahrzeuge werden mit neuen, wiederaufbereiteten oder gebrauchten Teilen ästhetisch und mechanisch repariert und dann entweder über das Gebrauchtwagenprogramm Spoticar oder über das Netzwerk Stellantis & You, Sales and Services wieder in den Verkehr gebracht.