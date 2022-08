Toyota – Wasserstoff im Rallye-Sport

Toyota erprobt den Wasserstoff im Rallye-Sport. Und forciert damit weiter Wasserstoff als alternativen Kraftstoff. Im Rahmen der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) startete bei der Rallye Ypern in Belgien der GR Yaris H2 zu ersten Demonstrationsfahrten. Es handelt sich nicht um ein Brennstoffzellenauto wie den Mirai, sondern der Wasserstoff verbrennt direkt im Motor.

Den neuen Antrieb hat Toyota für den GR Corolla H2 entwickelt, der bereits vergangenes Jahr in der asiatischen Langstrecken-Meisterschaft Super-Taikyu an den Start ging. Auch heuer nahm er am 24-Stunden-Rennen von Fuji teil. Bei der Rallye Ypern bestritt der GR Yaris H2 jeden Tag eine Etappe und führte das Fahrerfeld als Testfahrzeug an. Pilotiert hat den Prototyp der vierfache Weltmeister, die Toyota Rallye-Legende Juha Kankkunen. (aum)

