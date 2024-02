Verstärkung – Lucky Car stellt neuen COO vor

Mit dem Unternehmen wächst auch die Führungsebene – als neuer Chief Operating Officer wird Slobodan Birovljevic künftig der operative Verantwortliche für die ehemaligen ATU-Standorte sein und dort die hohen Qualitätsstandards von Lucky Car implementieren.

Die Expansion sorgt nun auch für Personalzuwachs in der Führungsebene, mit Slobodan Birovljevic konnte reichlich Expertise für die Position des Chief Operating Officer gefunden werden. „Es ist eine spannende Zeit, um als COO bei Lucky Car anzufangen. Ich bin überzeugt, einen wertvollen Beitrag leisten zu können, um den Erfolgslauf des Unternehmens fortzusetzen und den Übergang der ATU-Standorte zu Lucky Car erfolgreich über die Bühne zu bringen. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und habe die Werte von Lucky Car schon verinnerlicht“, so der 43-jährige Österreicher. Birovljevic bringt Erfahrung im Kfz-Bereich mit, ist seit über 20 Jahren in der Kfz-Branche tätig, zuletzt war er gewerberechtlicher Geschäftsführer mehrerer Standorte eines führenden heimischen Autohändlers und hat diese in verschiedensten Bereichen optimiert. Nähere Infos unter lucky-car.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp