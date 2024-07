Vinfast VF 8 im Crashtest – In Asien top – in Europa geht so

Beim Euro-NCAP-Test im vergangenen Dezember hatte Vinfast mit seinem E-SUV VF 8 noch knapp die Fünf-Sterne-Gesamtnote verfehlt. Immerhin konnten der vietnamesische Elektrofahrzeughersteller dabei das Ergebnis von 89 Prozent für den Schutz von Kinderinsassen erzielen. Ein Spitzenwert unter allen Fahrzeugen, die in den vergangenen zwölf Monaten getestet wurden. Besser schnitten sie nun in Asien ab. Vinfast ist dort der erste Hersteller, der beim Asean-NCAP-Test in fünf von sechs Kategorien gewinnen konnte.

Yahaya Bin Ahmad, Technischer Direktor von Asean NCAP, kommentierte die Auszeichnung des VF 8 in den Kategorien Bester Kinder-Insassenschutz, bester Sicherheitsassistent, Bester Motorradfahrerschutz, bester Geländewagen und vor allem bester Gesamtsieger damit, dass es das erste Mal sei, dass die Organisation fünf Siege an einen einzigen Hersteller vergeben habe. Ausdrücklich gelobt wird der VF 8 für seine umfassende serienmäßige Sicherheitsausstattung, einschließlich der elf Airbags.

Die Vietnamesen wollen nun ihre europäische Homologation weiter verfeinern und den VF 8 noch in diesem Jahr erneut testen lassen, um eine Euro NCAP-Bewertung von fünf Sternen zu erreichen. Näheres unter vinfastauto.eu/de

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp