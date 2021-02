VW ID 6 – erste Bilder des elektrischen Topmodells

Die ID-Familie von Volkswagen wächst: In China sind offizielle Bilder des ID 6 aufgetaucht, einer mit dem ID 4 verwandten Großraumlimousine im Crossover-Look. Der 4,88 Meter lange Fünftürer und Siebensitzer zeichnet sich durch großzügiges Platzangebot und eine gewisse stilistische Opulenz aus. Scheinwerfer und Frontmaske des Autos im Touareg-Format sind nochmals prägnanter gezeichnet als beim ID 4, die Flanken schwungvoll modelliert.

Für Vortrieb sorgt zum Marktstart der bekannte Elektroantrieb mit 150 kW (204 PS). Der Baukasten gäbe noch weitere Leistungsstufen her. Die Einführung in Europa ist denkbar, derzeit existiert dafür allerdings keine konkrete Planung. Priorität in Europa hat der ID 4 GTX mit 225 kW (306 PS) und Allradantrieb. Außerdem soll der ID 5 auf den Markt kommen, eine Ableitung des ID 4 im Coupé-Look mit großzügig verglaster Hecktür.

