Weingut Polz vertraut auf Moon Power

Egal ob Weinbau, Milchviehhaltung oder Getreideanbau – Nachhaltigkeit ist für landwirtschaftliche Betriebe ein zentrales Thema, um langfristig erfolgreich zu sein. Moon Power hilft zahlreichen Unternehmen dabei nachhaltige Maßnahmen umzusetzen, um CO 2 und Kosten einzusparen. Ein Referenzprojekt in diesem Bereich ist das Weingut Polz in der Südsteiermark.

Seit Anfang 2023 werden E-Autos durch den selbsterzeugten Ökostrom des Weinguts mit sauberem Strom geladen. Somit machte der Weinbaubetrieb einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Dort errichtete man eine Photovoltaikanlage mit 120 kWp, womit pro Jahr ungefähr 120.000 kWh an Ökostrom produziert werden können.

Vorort stehen insgesamt vier Ladesäulen den Besuchern zu Verfügung. Darunter befinden sich zwei Wallboxen mit 30 kW und zwei mit 11 kW.

Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Haushalt mit 4 Personen benötigt in Österreich pro Jahr ungefähr 4.000 kWh. Mit der PV-Anlage vom Weingut Polz könnte man somit rund 30 Haushalte pro Jahr versorgen.

