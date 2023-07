Weltpremiere: MG4 Electric XPower

Der neue MG4 Electric XPower feiert am Festival of Speed in Goodwood seine Weltpremiere. Das neue Modell verfügt über einen Dualmotor-Antriebsstrang und damit über einen Allradantrieb. Er generiert 320 kW (435 PS) Gesamtleistung und ein Drehmoment von bis zu 600 Nm. Dabei liefert der vordere Elektromotor 150 kW, während der hintere 170 kW beisteuert. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert das neue Topmodell in 3,8 Sekunden. Wie jeder MG4 Electric baut auch der XPower auf der modular skalierbaren Plattform (MSP) auf.

Der weiterentwickelte Antriebsstrang des MG4 Electric XPOWER verfügt über technologische Upgrades, die eine präzise Kontrolle der Leistungsverteilung ermöglichen und das Fahrerlebnis in Kurven deutlich verbessern sollen.

Erstmals bei einem MG wird ein komplett neues dynamisches Kurvenkontrollsystem eingesetzt, das ein elektronisches Sperrdifferenzial und eine intelligente Motorsteuerung umfasst. So wird Torque Vectoring zwischen allen vier Rädern ermöglicht, was maximale Traktion und Stabilität in verschiedenen Fahrsituationen gewährleisten soll.

Dezente optische Änderungen

Zusätzlich wurden im neuen MG4 Electric XPower das Feder- und Dämpfersystem neu abgestimmt, steifere Stabilisatoren eingebaut und eine direktere Lenkung implementiert. Durch diese Maßnahmen wurde die Gesamtsteifigkeit des Fahrwerks um bis zu 25 Prozent erhöht.

Die Antriebsleistung spiegelt sein Design subtil wider. Sein Exterieur und seine Ausstattung wurden dezent weiterentwickelt und umfassen unter anderem orangefarbene Bremssattel, ein schwarzes Dach, neue 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und polierte Zierelemente sowie die exklusive neue Farbvariante „Hunter-Green“. Das neue Topmodell der MG4-Electric-Baureihe wird ab Ende August in Österreich bestellbar sein.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp