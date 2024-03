Wrightbus fasst in Europa Fuß mit Wasserstoff

Das nordirische Unternehmen Wrightbus hat von der Saarbahn GmbH der Stadtwerke Saarbrücken den Auftrag zur Lieferung von 28 Wasserstoffbussen des Typs Kite Hydroliner erhalten. Die ersten fünf Fahrzeuge sollen noch im Laufe des Jahres in Betrieb gehen.

Damit fasst der Hersteller, der mit dem Electroliner auch einen batterielektrischen Ein- und Doppeldecker anbietet, zunehmend Fuß in Deutschland. So hat die West Verkehr aus Nordrhein-Westfalen ein Dutzend Hydroliner bestellt und der Regionalverkehr Köln einen Vertrag für bis zu 60 Fahrzeuge unterzeichnet. Zudem sollen in diesem Jahr zwei neue Interessenten für weitere 51 Kite Hydroliner Verträge abgeschlossen haben.

Wrightbus bietet den Hydroliner mit zwei verschieden starken Brennstoffzellen (70 kW und 100 kW) an. Je nach Anzahl der Tanks kann der Bus zwischen 32 und 50 Kilogramm Wasserstoff aufnehmen. Als Betankungszeit mit 350 bar gibt der Hersteller rund acht Minuten und als maximale Reichweite über 1000 Kilometer an. Lieferbar sind drei Längenversionen bis 12,50 Meter. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp